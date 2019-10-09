 
مباشر

مصدر مصري مسؤول لـ RT: العملية العسكرية التركية في سوريا تصرف خارج نطاق الشرعية الدولية

أخبار العالم العربي

مصدر مصري مسؤول لـ RT: العملية العسكرية التركية في سوريا تصرف خارج نطاق الشرعية الدولية
Reuters
علم مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mihz

أكد مصدر مصري مسؤول أن مصر ترفض العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، موضحا أن أي توغل تركي يمثل تصرفا خارج نطاق الشرعية الدولية.

إقرأ المزيد
السيسي: نرفض محاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية
السيسي: نرفض محاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية

وأشار المصدر إلى أن تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بهذا الخصوص واضحة في رفض مصر لاقتطاع أي جزء من الأراضي السورية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت اليوم الأربعاء.

وأكد الرئيس المصري، أمس الثلاثاء، أنه يؤكد رفض محاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حيوان ضخم عالق في حوض سباحة