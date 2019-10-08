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السيسي: نرفض محاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية

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السيسي: نرفض محاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على المستجدات التي جرت مؤخرا فى الساحة السورية، خلال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

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وأشار الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة إلى أنهم ناقشوا خلال القمة المستجدات على الساحة السورية، "وأكدنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لسوريا، والحاجة الملحة لاستئناف الحوار بين كافة أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، في أقرب فرصة ممكنة، وصولا للتسوية السياسية المنشودة".

وتابع: "أكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، قد أعلن أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

المصدر: RT

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