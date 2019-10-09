أنقرة تكشف كيف أبلغت دمشق بإطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا

أفاد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن أنقرة أبلغت رسميا السلطات السورية بإطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية، التي تشنها تركيا شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأربعاء من الجزائر: "أرسلنا مذكرة دبلوماسية إلى قنصلية النظام السوري في اسطنبول بشأن عملية نبع السلام".

وأضاف تشاووش أوغلو أن العملية التركية استندت إلى "حقوق تركيا الناجمة عن القانون الدولي"، مؤكدا أن بلاده أبلغت كذلك كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، وكذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت الأربعاء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

من جانبها، اعتبرت دمشق أن هذه العملية، التي تعد الثالثة لتركيا في سوريا منذ 2016، عدوان، فيما تعهدت حكومة البلاد قبيل انطلاق الهجوم بـ "التصدي له بكل الوسائل المشروعة".

المصدر: وكالات