 
مباشر
عاجل
فرنسا وبريطانيا ستدعوان إلى جلسة في مجلس الأمن لبحث الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا

وسائل إعلام تركية: انفجارات في بلدة رأس العين شمال سوريا

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام تركية: انفجارات في بلدة رأس العين شمال سوريا
AFP
منطقة رأس العين السورية الحدودية مع تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/migk

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين شمال سوريا بعد تحليق مكثف لطيران حربي.

إقرأ المزيد
تركيا تبدأ هجوما عسكريا واسعا شمال شرق سوريا
تركيا تبدأ هجوما عسكريا واسعا شمال شرق سوريا

وأفادت وسائل إعلام، بأن عدة انفجارات كبيرة هزت بلدة رأس العين شمال شرق سوريا، على الحدود المقابلة لبلدة سيلانبار التركية، مضيفة أن ذلك تزامن ذلك  من سماع أصوات تحليق طائرات حربية.

وأشارت "رويترز" إلى أنه يمكن رؤية الدخان يتصاعد من المباني في رأس العين.

بدورها، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية وحالة ذعر هائلة بين الناس.

يأتي ذلك، في وقت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ بعض الوقت بدء العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حيوان ضخم عالق في حوض سباحة