أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين شمال سوريا بعد تحليق مكثف لطيران حربي.

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وأفادت وسائل إعلام، بأن عدة انفجارات كبيرة هزت بلدة رأس العين شمال شرق سوريا، على الحدود المقابلة لبلدة سيلانبار التركية، مضيفة أن ذلك تزامن ذلك من سماع أصوات تحليق طائرات حربية.

وأشارت "رويترز" إلى أنه يمكن رؤية الدخان يتصاعد من المباني في رأس العين.

بدورها، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية وحالة ذعر هائلة بين الناس.

يأتي ذلك، في وقت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ بعض الوقت بدء العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

المصدر: "رويترز"