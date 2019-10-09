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"حصيصة" تشعل النار بين امرأتين في أغرب قضية بالسعودية!

أخبار العالم العربي

صورة أرشيفية
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وصل إلى القضاء في السعودية خلاف بين امرأتين بسبب محادثة عبر تطبيق "واتساب" قامت فيها المدعى عليها باستخدام اسم "حصيصة" بدل اسم المدعية الحقيقي "حصة"، إلى جانب وضع علامة عدم إعجاب.

وقال المحامي السعودي، حمد الرزين، إن امرأة تدعى حصة تقدمت بدعوى في المحكمة الجزائية على امرأة أخرى تدعى منيرة، لأن الأخيرة رحبت بها في مجموعة واتساب قائلة "جتكم حصيصة"، إلى جانب وضع علامة تدل على عدم الإعجاب.

وأضاف الرزين، أن المدعية حصة طلبت تعزير المدعى عليها منيرة تعزيرا بليغا لقاء هذه الجريمة، قبل أن يكشف أن القاضي رد الدعوى.

ولقيت الحادثة صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط انتقادات لصاحبة الدعوى التي اتهمها البعض بتضييع وقت القضاة.

المصدر: وكالات

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