مراسلنا: انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن
Reuters Nasser Awad
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بعد سحب الإمارات والسودان في اليومين الأخيرين لعدد كبير من الدبابات والعربات العسكرية من عدن، أعلن التحالف العربي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة التموضع.
ونقل مراسلنا عن مصادر أن سحب الإمارات لقواتها من بعض المواقع بقاعدة "العند" بمحافظة لحج جنوبي اليمن، يأتي ضمن خطة إعادة تموضع، دون أن يكشف عن نقاط تمركزها الجديدة.
وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العربي على إنهاء صراع على السلطة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
المصدر: RT + وكالات
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