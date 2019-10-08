"رويترز": الإمارات تسحب بعض قواتها من عدن باليمن مع قرب التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة

قال مسؤولون وشهود عيان إن الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العربي على إنهاء صراع على السلطة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مسؤولان لوكالة "رويترز" إن رتلا إماراتيا صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن.

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وقال 4 موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلا كبيرا من المركبات العسكرية و3 حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو الميناء.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ومتحدث باسم التحالف بعد على طلبات من "رويترز" للتعقيب.

وتقترب الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي تدعمه الإمارات من إبرام اتفاق سينهي المواجهة في عدن، وسيشهد تولي القوات السعودية المسؤولية مؤقتا عن المدينة، حسبما أبلغت "رويترز" 4 مصادر مطلعة على المفاوضات، في وقت سابق.

والمجلس الانتقالي الجنوبي جزء من التحالف الذي تدخل في اليمن في مارس 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة، بعد أن طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء، لكن الانفصاليين الذين يريدون الحكم الذاتي في الجنوب سيطروا على مقرات حكومية في عدن خلال شهر أغسطس الماضي.

المصدر: "رويترز"