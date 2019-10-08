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السعودية.. القبض على سوريين بتهمة التحرش بفتيات في أحد المقاهي

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السعودية.. القبض على سوريين بتهمة التحرش بفتيات في أحد المقاهي
Reuters
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نقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم، شاكر بن سليمان التويجري، أن السلطات قبضت على سوريين مقيمين بالمملكة بتهمة التحرش بفتيات داخل أحد المقاهي.

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وأوضح التويجري أنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمعٍ سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية .. عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما".

وتابع المتحدث الأمني السعودي مشيرا إلى أن الشخصين اللذين تم القبض عليها مقيمان بالمملكة ويحملان الجنسية السورية، وهما في العقد الثالث من عمريهما، و"قد أقرا بعد التحقيق بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة".

وشددت شرطة منطقة الرياض على حرص وزارة الداخلية بالمملكة "على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها".

المصدر: عكاظ

 

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