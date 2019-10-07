أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن سلطات البلاد ستعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وفتح باب الحوار البناء مع المتظاهرين.

وقال صالح في خطاب متلفز له، اليوم الاثنين، تعليقا على المظاهرات التي شهدها العراق في الأيام الأخيرة، إنه "يجب أن نتصارح جميعا لأن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والشعور العام لحاجة البلد إلى الإصلاح".

وأضاف أن "تحصين بلدنا من المؤامرات يأتي من شعور شعبنا بالرضا ومسؤوليته في بناء البلد".

وأشار إلى أن "شعبنا يعاني من سوء الخدمات والبطالة وانعدام فرص العمل"، موضحا أن "الاقتصاد العراقي تعرض للاستنزاف بسبب التحديات الأمنية، لكن أيضا الفساد المالي والإداري عرقل فرص التقدم وقلل من فرص تقدم شعبنا، بالإضافة إلى وجود المحاصصة الحزبية والفئوية".

وأكد الرئيس العراقي، أنه "سيتم فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف خلال الأيام الماضية وتحديد آليات جادة لمواجهة هذا النوع من الاحتجاجات وعدم استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي".

وتابع أنه "استجابة لدعوة المرجعية، سنعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وفتح باب الحوار البناء مع المتظاهرين، وسنعمل على أن تحظى هذه اللجنة بإجماع وطني وتوفير الأجواء المطلوبة لعملها دون تدخلات سياسية".

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وأكد أنه "سيتم اعتبار مخرجات اللجنة لفترات زمنية، خارطة طريق ملزمة للمضي بها وستضع رئاسة الجمهورية كل إمكانياتها لإنجاح هذا الجانب".

وتابع صالح أنه "سيتم تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة ومنع أي حصانة لأي ملف حيوي لأي طرف أو شخصية والعمل على استرداد المال العام".

كما أضاف أنه "سيتم دعم تعهدات الحكومة والبرلمان لتعويض المتضررين المتجاوزين ووقف تنفيذ عمليات رفع التجاوزات الأخرى قبل التأكد من تعويض المتضررين، على أن يتم رفع تجاوزات الأحزاب والقوى المرتبطة بأجهزة الدولة وتأهيل العاطلين عن العمل".

ولفت إلى "دعم الإسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي من المستقلين على أن يتولى أعماله بدراسة طلبات التعيين ومنح الخريجين حملة الشهادات العليا الأولوية للتعيين، ومنع المحسوبيات للتعيينات وإطلاق الدرجات الوظيفية ضمن حركة الملاك".

ودعا الرئيس إلى "إعادة العمل بالنظام الانتخابي لتحقيق شفافية أكبر في الديمقراطية".

وشدد على "ضرورة أن نشد بأيدي بعضنا البعض لتجاوز هذه المحنة وتضميد جراح العراق"، مؤكدا أن "ما حدث من استهداف للقوات الأمنية والمتظاهرين والإعلاميين غير مقبول إطلاقا"، مضيفا أن "هناك مصالح تريد أن تستثمر كل ثغرة وكل مشكلة وكل تناحر داخل البلد".

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه "يجب أن تكون هناك مصالحة حقيقية مع الضمير ومع شعبنا"، وأن "المصالحة المطلوبة يجب أن تتبعها خطوات جادة لتحقيق مطالب المتظاهرين".

المصدر: السومرية