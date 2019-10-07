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مصدر مسؤول يكشف عن خطة رئيس الوزراء العراقي بشأن المظاهرات

أخبار العالم العربي

مصدر مسؤول يكشف عن خطة رئيس الوزراء العراقي بشأن المظاهرات
Reuters / Philippe Wojazer
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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كشف مصدر مسؤول عن خطة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بشأن التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات بينها بغداد، بحسبما نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وقال المصدر إن "رئيس الوزراء وافق على المضي بخطة يُشرف عليها عدد من مساعديه"، مبينا أن "الخطة تتضمن تعديلا وزاريا واسعا في الحكومة، وتشكيل محكمة عليا بصلاحيات واسعة متخصصة بقضايا الفساد وإعادة التحقيق بكل قضايا الفساد السابقة الموجودة أو المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى".

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وأضاف أن "الخطة تتضمن أيضا إطلاق برنامج وطني لمحاربة الفقر والبطالة، يتضمن عدة خطوات، أبرزها تخصيص قطع أراض سكنية وقروض ميسرة متوسطة وصغيرة، وتفعيل سن التقاعد لاستبدال الذين بلغوا السن القانونية بغيرهم من الشباب، واعتماد تشكيل لجنة دائمة من غير القوى السياسية تضم أكاديميين وخبراء وشخصيات اجتماعية وعلمية بارزة في مختلف مدن العراق لإصدار توصيات وملاحظات للحكومة، كما دعت المرجعية لذلك في خطبة الجمعة".

وتابع المصدر أن هذا أقصى ما يمكن لرئيس الوزراء تقديمه في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن عبد المهدي غير مسؤول عن مخلفات الحكومات الخمس الماضية، ولا يجب تحميلها له من قبل الشارع أو الكتل السياسية. 

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

المصدر:  موقع "السومرية نيوز"

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