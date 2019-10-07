قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن بلادها ستتابع عن كثب انسحاب الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا والهجوم التركي المحتمل، لأنهما يمكن أن يعززا تنظيم "داعش".

ودعت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى ضرورة الحذر والتنبه إزاء هاتين الخطوتين، قائلة: "يجب أن نكون متنبهين للغاية، لأن مثل هذا التحرك الذي يتعارض مع أهداف التحالف المناهض لـ"داعش" يمكن أن يقوّي التنظيم، بدلا من أن يضعفه أو يقضي عليه".

المصدر: رويترز