"قسد": الجيش السوري يستعد للتحرك إلى منبج
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن وحدات تابعة للجيش السوري تستعد للتحرك نحو مدينة منبج في ريف محافظة حلب.
وقالت "قسد" في تغريدة على "تويتر" إن تحرك القوات السورية نحو منبج يعد أول نتائج قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.
The first consequences of the US withdrawal & failure of the Security Mechanism Agreement:— Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) 7 октября 2019 г.
Syrian regime forces backed by Russia prepare to move militarily towards the city of Manbij. We said earlier that any Turkish attack would have bad consequences for the whole region. pic.twitter.com/7JCI1KyVSJ
وحذرت قوات سوريا الديمقراطية من "عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها" جراء الهجوم التركي المرتقب على شرق الفرات.
وأعلنت "قسد" في وقت سابق من الاثنين، أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وقد انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا.
وحذرت في بيان أن العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال وشرق سوريا "سيكون لها الأثر السلبي الكبير على حربنا ضد تنظيم "داعش"، وستدمر كل ما تم تحقيقه من حالة الاستقرار خلال السنوات الماضية".
المصدر: RT