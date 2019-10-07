 
مباشر

"قسد": الجيش السوري يستعد للتحرك إلى منبج

أخبار العالم العربي

Reuters
مدخل مدينة منبج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi3o

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن وحدات تابعة للجيش السوري تستعد للتحرك نحو مدينة منبج في ريف محافظة حلب.

وقالت "قسد" في تغريدة على "تويتر" إن تحرك القوات السورية نحو منبج يعد أول نتائج قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

وحذرت قوات سوريا الديمقراطية من "عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها" جراء الهجوم التركي المرتقب على شرق الفرات.

وأعلنت "قسد" في وقت سابق من الاثنين، أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وقد انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا.

وحذرت في بيان أن العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال وشرق سوريا "سيكون لها الأثر السلبي الكبير على حربنا ضد تنظيم "داعش"، وستدمر كل ما تم تحقيقه من حالة الاستقرار خلال السنوات الماضية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطل العالم.. أكل 82 "تاكو" في 8 دقائق