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الكرملين: نأمل أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية

أخبار العالم العربي

الكرملين: نأمل أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية
Sputnik Vladimir Astapkovich
موسكو
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تعليقا على احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في شمالي سوريا، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين يأمل أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية.

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