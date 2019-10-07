الكرملين: نأمل أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية
Sputnik Vladimir Astapkovich
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تعليقا على احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في شمالي سوريا، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين يأمل أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية.
بيسكوف: بوتين لم يبحث مع أردوغان خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية في سوريا والكرملين يأمل التزام تركيا بمبدأ وحدة أراضي سوريا
يتبع...
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