تعليقا على احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في شمالي سوريا، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين يأمل أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية.

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بيسكوف: بوتين لم يبحث مع أردوغان خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية في سوريا والكرملين يأمل التزام تركيا بمبدأ وحدة أراضي سوريا

يتبع...