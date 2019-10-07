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مستشار المرشد الإيراني: أحداث العراق هدفها إخافة الناس

أخبار العالم العربي

مستشار المرشد الإيراني: أحداث العراق هدفها إخافة الناس
Reuters Alaa al-Marjani
الاحتجاجات في العراق
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قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، إن أحداث العراق الأخيرة، هدفها إخافة الناس من المشاركة في مراسم الأربعينية.

وأوضح صفوي أن هذه الأحداث لن تخيف الزوار، الذين لن يترددوا في "المشاركة حتى لو أمطرت السماء حجرا ورصاصا".

وفي نفس السياق قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الاثنين، إن إيران تدعو الشعب العراقي إلى ضبط النفس بعد أيام من الاضطرابات في العراق تجاوز خلالها عدد القتلى 100 وأصيب أكثر من 6000.

المصدر: RT

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