الكشف عن مضمون لافت في رسالة وجهها خامنئي للأسد

كشف حسين أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني عن تفصيل لافت ورد في رسالة وجهها بداية الأزمة السورية المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي إلى الرئيس بشار الأسد.

وذكر عبد اللهيان الذي كان يشغل في عام 2011 منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية، أن خامنئي كتب في رسالته، التي وصلت الأسد عبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أن على الرئيس السوري ألا يعول على أي مساعدات إيرانية إذا كان غير مكترث بقتل الشعب السوري، مشيرا إلى أن الشعب السوري خط أحمر بالنسبة لإيران.

وأضاف عبد اللهيان: "لقد كانت القضية السورية هامة جدا من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لإيران، لكن نوايا وأفكار المرشد كانت ترى أن قتل أي مظلوم في سوريا خط أحمر ينبغي أن يبلغه الجنرال سليماني إلى السيد بشار الأسد".

ووفقا لمجلة "المسير" التي ينشر من خلالها مكتب متخصص بتوثيق نشاط المرشد الأعلى علي خامنئي، لفت عبد اللهيان في شهادته إلى أن " اهتمام المرشد الأعلى لم يكن فقط على المستوى الاستراتيجي الإقليمي فحسب؛ بل كانت لديه مخاوف بشان الشعب السوري".

وقال المسؤول الإيراني في هذا السياق: "عندما بدأت الأزمة في سوريا عام 2011 كانت أولى وصايا المرشد التي نقلها الجنرال سليماني إلى الأسد فحواها: تذهب إلى السيد بشار الأسد وتقول له إن الشعب خط أحمر بالنسبة لنا، ولا تعول على دعمنا إذا حدث هذا الأمر في سوريا وكنت غير عابئ بمقتل الشعب السوري".

المصدر: RT