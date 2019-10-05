ألمانيا توافق على تصدير أجهزة لنظام باتريوت الصاروخي إلى الإمارات

وافقت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، على تصدير أجهزة توليد كهرباء لنظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، للجنة الشؤون الاقتصادية، في خطاب أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ): "أعطى مجلس الأمن الاتحادي، الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، الضوء الأخضر لتصدير أجهزة توليد كهرباء لأحد أنظمة الدفاع الجوي إلى الإمارات".

وذكرت قناة "دويتشه فيله" أن المورد هو شركة "Jenoptik" لأنظمة الطاقة، التي يقع مقرها في ولاية بافاريا، دون الإشارة إلى تفاصيل الصفقة المتعلقة بقيمتها وعدد الأجهزة المقرر تصديرها لأبوظبي.

وتنتج الشركة أجهزة توليد كهرباء لبطاريات نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، وتعد الإمارات من الدول التي تستخدم هذا النظام للحماية من الغارات الجوية.

وتأتي الصفقة الألمانية - الإماراتية بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عزمها إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى دول الخليج العربية.

كما تأتي في ظل زيادة التوتر مع إيران، إثر هجمات استهدفت منشآت نفط سعودية في 14 سبتمبر الماضي، حمّلت كل من واشنطن والرياض مسؤوليتها لطهران، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفقا في معاهدة الائتلاف الحاكم عام 2017 على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن.

المصدر: وكالات