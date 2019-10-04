تعرض الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات المدنية في الكويت لمحاولات اختراق من "هاكرز" ضمن سلسلة عمليات مبرمجة الشهر الماضي، استمرت حتى بداية الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة قولها إن الاختراق ركز على بعض الثغرات للدخول إلى النظام وتعطيله، والسطو على بياناته، وتشفيرها بهدف الابتزاز.

وأشارت المصادر إلى أن محاولة الاختراق تسببت بتعطل أنظمة الربط الإلكتروني في وزارة الداخلية وهيئة المعلومات المدنية وهيئة القوى العاملة وجهات أخرى، بشكل متكرر طوال الأيام الخمسة الماضية.

وعزت المصادر استهداف أنظمة "المدنية" و"الداخلية" و"القوى العاملة" تحديدا، إلى وجود كم هائل من البيانات التي تحتوي على معلومات سرية تتعلق بالحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين والمقيمين.

وأكدت المصادر أن تقريرا لديوان المحاسبة كان قد حذر في وقت سابق من ضعف الحماية السيبرانية في معظم الجهات الحكومية، لكن القليل منها أخذ تلك التحذيرات على محمل الجد.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية