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"حماس": محاولة اغتيال قاسم سليماني لا تخدم إلا المشروع الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

AFP KHAMENEI.IR
قاسم سليماني
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دانت حركة "حماس" الفلسطينية محاولة اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وقال الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم، في بيان، إن "محاولات اغتيال سليماني لا تخدم إلا المشروع الصهيوني، وتهدف إلى إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي تمر بها نتيجة التغول الصهيوني عليها بغطاء أمريكي فج".

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وأضاف البيان أن "الاستهداف الصهيوني لكل مكونات الأمة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني باعتباره العدو المركزي، وضرورة نبذ كل الخلافات الطارئة على الأمة".

المصدر: RT

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