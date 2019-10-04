محمد بن راشد يشيد بهزاع المنصوري بقصيدة شعرية

نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، قصيدة جديدة بعنوان "طموح زايد".

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وأشاد بن راشد في القصيدة التي نشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بإنجاز الإمارات بإرسال هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ليصبح أول عربي يصل إليها.

وأضاف أن الوصول إلى الفضاء شكل أحد أحلام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وكان رائد الفضاء، هزاع المنصوري، قد عاد إلى الأرض، أمس الخميس، بعد أن أمضى 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية بصحبة زملائه رواد فضاء روس، حيث أجرى هناك العديد من التجارب العلمية الناجحة والمفيدة.

المصدر: RT