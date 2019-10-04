محمد بن راشد يشيد بهزاع المنصوري بقصيدة شعرية
نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، قصيدة جديدة بعنوان "طموح زايد".
وأشاد بن راشد في القصيدة التي نشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بإنجاز الإمارات بإرسال هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ليصبح أول عربي يصل إليها.
وأضاف أن الوصول إلى الفضاء شكل أحد أحلام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وكان رائد الفضاء، هزاع المنصوري، قد عاد إلى الأرض، أمس الخميس، بعد أن أمضى 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية بصحبة زملائه رواد فضاء روس، حيث أجرى هناك العديد من التجارب العلمية الناجحة والمفيدة.
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طموح زايد راجــع بـعون الله إلـى الـدار هـــــزاع والـــــرده حــمــيـده بـعـين الـعـرب سـويت مـقدار لأجــل الـوطـن فـعـلك يـزيـده وأحـــلام زايــد دايــم إكـبـار وع عـيـال زايــد مـب جـديده تـلـبـس أكـالـيـل مــن الـغـار مــن الـفـضا ورحـلـه سـعيده فخر العرب وإسمك بهم طار ف أكـــوان وأجـــرام بـعـيـده عــرف بـوخـالد كـيـف يـختار قـــايــد ونــظــراتـه ســديــده فــارس عـلـى الـعادين كـرار عـــســـاه أيـــامـــه مـــديــده لــه نـظـرة تـبـعد ع الأنـظـار والــعــلــم مـــنــه نـسـتـفـيـده شـعـبه يـحـبه كـبـار وصـغار وكـــل الـعـرب حـكـمه تـريـده وخـوانـه لــي زاكـيـن وخـيـار ذخـــري لــلأوقـات الـشـديده طـمـوحـنـا عــالــي ونــخـتـار نـمـضي إلــى الـمريخ سـيده وشــبـابـنـا بــاســل ومــغــوار عــن الـهـدف مـاشي يـحيده
المصدر: RT