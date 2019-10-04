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محمد بن راشد: متفائلون بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء

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محمد بن راشد: متفائلون بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء
Reuters
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غرّد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي بمناسبة عودة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي من رحلة إلى المحطة الدولية، معربا عن التفاؤل بفتح طريق للأجيال إلى الفضاء.

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وعبّر آل مكتوم عن مشاعر الفخر بهذا الانجاز الذي حققه ابن الإمارات، وبالخبرة التي اكتسبها، مضيفا تفاؤله "بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء".

وفي السياق ذاته، كرّست صحيفة الاتحاد الإماراتية افتتاحيتها للحديث عن عودة رائد الفضاء هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بسلام، وكتبت بهذا الشأن تقول: "بكل فخر واعتزاز تابعنا ومعنا العالم، وصول أول رائد فضاء إماراتي بسلام إلى الأرض، والذي دشّن رسالة العودة بابتسامة وطن رايته خفاقة بالإنجازات".

ولفتت الافتتاحية إلى أنه "بعد رحلة هزاع المنصوري التاريخية.. الإمارات اليوم ليست كالأمس.. دولتنا الآن عضو بارز في نادي الفضاء العالمي، والرقم 19 عالمياً في المشاركة بالأبحاث العلمية على متن محطة الفضاء الدولية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ابن الإمارات حلَّق على ارتفاع 400 كيلومتر، بعيداً عن كوكبنا، لكن قلبه كان معنا على الأرض، فسخَّر وقته الثمين للأبحاث العلمية ونقل تجربته للأجيال الجديدة، وتعريف العالم بثقافة وقيم وتقاليد الإمارات، فكان بحق خير سفير لـ(وطن السعادة) في الفضاء".

وتابعت في هذا السياق تقول: "الآن نفرح بإنجازنا التاريخي، وعيوننا على طموح الوصول إلى الكوكب الأحمر.. فالمريخ الطريق الجديد لأجيال المستقبل نحو الريادة العلمية والمعرفية بعزم أبناء زايد".

المصدر: الاتحاد

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