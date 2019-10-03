المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق: تنحية ألف موظف متهم بالاختلاس وهدر المال

أكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، اليوم الخميس، تنحية ألف موظف متورط في قضايا الاختلاس وهدر المال العام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "المجلس أمر بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها".

واتخذ المجلس قرار التنحية بعد الاطلاع على تقرير هيئة النزاهة بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بهدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام، أو الاختلاس أو الثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة.

ويأتي قرار المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في ظل الاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية، والتي يقول ناشطون إن المشاركين فيها يطالبون بمحاربة الفساد وتطبيق إصلاحات في البلاد.

المصدر: وكالات