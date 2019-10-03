العراق.. خلية الأزمة في مفوضية حقوق الإنسان تكشف عن الإحصائيات الرسمية للقتلى والمصابين

كشفت خلية الأزمة في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، عن الإحصائيات الرسمية لضحايا التظاهرات.

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وقالت الخلية إن الاحصائيات الرسمية للتظاهرات التي تم توثيقها في عموم المحافظات للفترة من 1 أكتوبر لغاية 3 من الشهر ذاته وإلى حدود الساعة الثانية ظهرا، تشير إلى أن العدد الإجمالي للوفيات من المتظاهرين والقوات الأمنية بلغ 19 شخصا.

وأشارت إلى أن محافظة ذي قار سجلت أكبر عدد من الوفيات، حيث بلغ عدد الضحايا 10 أشخاص.

وأضافت أن عدد الجرحى من المدنيين والقوات الأمنية بلغ 1041 شخصا، فيما وصل عدد المعتقلين 216 معتقلا أفرج عن 154 منهم.

ودعت خلية الأزمة كافة وسائل الإعلام إلى اعتماد الإحصائيات الرسمية الصادرة عنها والمتأتية من الرصد الميداني لفرق المفوضية المنتشرة في المحافظات.

المصدر: RT