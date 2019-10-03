مراسلنا: أنباء عن توافد المتظاهرين سيرا إلى ساحة الطيران في العاصمة العراقية بغداد

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بوجود أنباء عن توافد المتظاهرين سيرا إلى ساحة الطيران في العاصمة بغداد.

وصرح مراسلنا أيضا بأن تظاهرة خرجت بمنطقة الشعلة في العاصمة.

هذا، وأعلنت الحكومة العراقية حظرا للتجوال في بغداد عقب سقوط قتلى وجرحى في الاحتجاجات.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي رافقتها أعمال عنف في مختلف أنحاء العراق إلى 19 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى منذ اندلاعها قبل ثلاثة أيام.

وما زال التوتر في تصاعد مستمر في اليوم الثالث من الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها لتشمل معظم مدن جنوب العراق، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة ورحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل إضافية للشباب.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن قوات الأمن أطلقت، الخميس، مجددا الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رغم حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ فجرا، غير أن المحتجين لا يزالون يتوجهون إلى الساحة بأعداد متزايدة، حسب موقع "السومرية نيوز".

وتحقق السلطات في الانفجارات التي دوت فجر اليوم في المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

بالتزامن مع ذلك، يواصل المحتجون إغلاق الطرق وإشعال الإطارات أمام المقرات الرسمية في مدن أخرى جنوب البلاد، وفرضت سلطات محافظة ذي قار حظر التجوال فيها، على خلفية مقتل 11 شخصا على الأقل منذ الثلاثاء، جراء اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في الناصرية، أكبر مدن المحافظة، واقتحام المتظاهرين مبنى مجلس قضاء الرفاعي اليوم.

وفي ظل الأزمة، سجل انقطاع واسع لشبكة الإنترنت في العراق وصل حتى اليوم إلى نحو 75% من البلاد، بحسب منظمة متخصصة.

المصدر: RT + وكالات