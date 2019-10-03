لأول مرة.. الجيش السعودي يفتح الباب أمام النساء للعمل في صفوفه برتب عسكرية

أعلنت الإدارة العامة المختصة بالتجنيد في وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول في الجيش للنساء للحصول على الرتب العسكرية "جندي أول، عريف، وكيل رقيب، ورقيب".

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وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا لـ "رؤية السعودية 2030"، الداعية إلى تمكين المرأة السعودية وزيادة مشاركتها على كافة الصعد.

وأوضحت الصحيفة أن باب القبول في الوظائف العسكرية النسائية فتح لحملة كافة المؤهلات للرتب المذكورة في جميع أفرع القوات المسلحة السعودية، بما في ذلك الصواريخ الاستراتيجية.

وذُكر في هذا السياق أن دخول النساء إلى معترك الحياة العسكرية ليس جديدا، "لكنه يجري للمرة الأولى بالنسبة لقطاعات القوات المسلحة السعودية بأفرعها الأربعة، عبر رتب عسكرية".

وأفيد أيضا بأن المرأة السعودية كانت انخرطت خلال العام الماضي برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، بما في ذلك في:

- مكافحة المخدرات. - أقسام السجون. - أقسام البحث الجنائي. - الجمارك. - الحراسات الأمنية "في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية، للعمل في خدمة النساء، والحد من الجرائم التي أطرافها سيدات، والعمل على حفظ الأمن في المجتمع".

وفي السياق ذاته، نقلت "الشرق الأوسط" عن العميد ركن حسن الشهري، الخبير العسكري ومدير مركز عمليات الدفاع الوطني بوزارة الدفاع سابقا، تأكيده أن "دخول النساء في أهم وزارة سيادية في المملكة هي خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف المملكة".

المصدر: الشرق الأوسط