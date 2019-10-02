مراسلنا: تجمعات كبيرة في بغداد تمهيدا للتظاهر عصر اليوم

أفاد مراسل RT في بغداد اليوم الأربعاء، بأن التظاهرات لم تنته، وهناك تجمعات كبيرة في مناطق ببغداد تحضّر للتظاهر عصر اليوم.

وقال مراسلنا إن "هناك تجمعات كبيرة وسط بغداد في منطقة البتاوين، وتجمعات أخرى في مناطق الزعفرانية والشعب وصليخ وبغداد الجديدة، تحضر جميعها لتظاهرات كبيرة في الرابعة من عصر اليوم بتوقيت العاصمة العراقية".

وأضاف نقلا عن ناشطين أن "التظاهرات لم تنته وهي مستمرة، ولم يجتمع أي ممثل عن المتظاهرين مع مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي".

وتظهر مقاطع فيديو حصلت عليها RT عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في منطقتي الشعب والزعفرانية بالعاصمة.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قالت إن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء التقوا بممثلين عن المتظاهرين لبحث مطالبهم "وقرروا إنهاء التظاهرات".

المصدر: RT