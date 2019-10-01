إعلام الحوثيين يبث فيديو لـ"أسرى سعوديين"

بث الإعلام الحربي التابع للحوثيين، فيديو يظهر أشخاصا قال إنهم "أسرى سعوديون"، وقعوا خلال المرحلة الثانية من عملية "نصر من الله" في نجران، والتي سميت بـ"عملية الشهيد أبو الحسنين".

وعرف الأشخاص عن أنفسهم، أنهم من الجيش السعودي، وأنهم كالتالي:

"الجندي الأول إبراهيم بن راشد بن علي بن ديله المري - من الكتيبة 23 التابع للواء الملك عبد العزيز. العريف ظافر عبيد القحطاني - من لواء الملك عبد العزيز. الجندي محمد علي عيسى البيني - كتيبة المدرعات - من مكة. العريف سلطان عامر علي عامر الناشر البيشي. صالح رشيد الزهراني من نجران. الرقيب عبده محمد محمد الشمهاني – عسير".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي، وقوع مجموعة كبيرة من قوات التحالف في الأسر بينهم سعوديون في المرحلة الثانية من عملية "نصر من الله".

وعرض سريع الأحد الماضي، مشاهد لبعض الأسرى السعوديين وآلاف الجنود الذين وقعوا في الأسر في المرحلة الأولى من العملية.

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المصدر: المسيرة