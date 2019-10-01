أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، عن مقتل وإصابة نحو 200 عنصر من التحالف العربي في المرحلة الثانية من عملية "نصر من الله".

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وقال سريع، إن "قواتنا تمكنت في المرحلة الثانية من العملية من أسر مجموعة كبيرة من قوات التحالف بينهم سعوديون"، مشيرا إلى أن القوات سمحت بفرار أعداد من القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمتحالفة معها باتجاه مدينة نجران بتوجيهات من قيادة جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وأضاف، أن "قواتنا سيطرت على 3 معسكرات تابعة للتحالف بما فيها مخازن أسلحة وعتاد عسكري متنوع، كما تم تأمين أكثر من 150 كلم مربع عن طريق تحرير منطقتي الفرع والصوح وصولا إلى المرتفعات المطلة على مدينة نجران خلال المرحلة الثانية".

وتابع المتحدث العسكري، أن "قواتنا تمكنت من تدمير واغتنام أكثر من 120 مدرعة وآلية عسكرية".

وأكد سريع أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شن أكثر من 600 غارة خلال تنفيذ العملية.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، السبت الماضي، عن أسر عدد من الجنود السعوديين وغير السعوديين في المرحلة الأولى من عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية.

المصدر: RT