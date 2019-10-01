أنباء عن سقوط قتيل في تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد

أفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر، بسقوط قتيل في صفوف المتظاهرين خلال خروجهم اليوم باحتجاجات في ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وعلى نفس الصعيد أكد مراسلنا اندلاع النيران داخل بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير، فيما يحاول المتظاهرون العودة إلى ساحة التحرير.

وعمت الفوضى صفوف المتظاهرين في ساحة التحرير مع خروج الوضع عن السيطرة بعد تزايد أعداد المتظاهرين.

يتبع..