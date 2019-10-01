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مجددا.. صورة تجمع خامنئي ونصرالله (صورة)

أخبار العالم العربي

مجددا.. صورة تجمع خامنئي ونصرالله (صورة)
AFP KHAMENEI.IR
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نشر موقع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، صورة جديدة تجمع آية الله علي خامنئي بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، من دون الإشارة إلى تاريخ اللقاء.

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لأول مرة.. طهران تنشر صورة من اجتماع خامنئي وسليماني ونصر الله
لأول مرة.. طهران تنشر صورة من اجتماع خامنئي وسليماني ونصر الله

يأتي ذلك، بعدما نشر مكتب خامنئي، في 25 سبتمبر الماضي، لأول مرة صورة من لقاء جمع المرشد بقائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، ونصرالله.

مجددا.. صورة تجمع خامنئي ونصرالله (صورة)
RT
مجددا.. صورة تجمع خامنئي ونصرالله (صورة)
RT

ونشرت الصورة على مغلف العدد الأول من مجلة "مسير" من إصدار مكتب حفظ ونشر آثار خامنئي، والتي ضمت حوارا مطولا مع نصرالله.

ولم يوضح مكتب خامنئي متى جرى هذا الاجتماع، مكتفيا بالإشارة إلى أنه انعقد منذ بعض الوقت في مقر خامنئي بطهران.

ويمثل "حزب الله" اللبناني حليفا قويا لإيران في الشرق الأوسط، وقال أمينه العام في تصريحات أدلى بها مؤخرا: "نخوض معركة كبرى وتحاول أمريكا وإسرائيل أن تحاصر مخيمنا. وقائد مخيمنا اليوم هو الإمام خامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

المصدر: RT

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