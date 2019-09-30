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بالفيديو.. موقف مؤثر للحريري في جنازة شيراك

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. موقف مؤثر للحريري في جنازة شيراك
الحريري خلال مشاركته في تأبين شيراك
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لفت تأثر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خلال مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك نظر الإعلام الفرنسي، الذي سلط الكاميرات عليه.

وظهر الحريري خلال تأبين شيراك متأثرا جدا، وذرف الدموع حزنا على صديق العائلة.

وتأتي مشاركة الحريري في تأبين شيراك، في وقت كان فيه لبنان الدولة العربية الوحيدة التي تعلن الحداد رسميا على الرئيس الفرنسي الراحل.

ونعى الحريري شيراك، مؤكدا أنه "من موقعه السياسي والعائلي يشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والأخ الكبير لعائلة الحريري".

من الجدير ذكره، أن علاقة صداقة قوية ربطت الرئيس الفرنسي الراحل شيراك برئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إضافة إلى أنه كان من المهتمين بالشؤون اللبنانية، وكانت له زيارات متعددة إلى لبنان.

وتوفي شيراك الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

المصدر: TF1+ RT

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