سلسلة تفجيرات تستهدف قاعدة أمريكية وموكبا عسكريا إيطاليا في الصومال‎

استهدفت تفجيرات انتحارية اليوم الاثنين، تبنتها "حركة الشباب" الصومالية، قاعدة عسكرية أمريكية جنوب الصومال.

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وحسب شهود عيان فقد شوهدت ألسنة اللهب تنبعث من الموقع العسكري للوحدات الأمريكية في بلدة بلدوكلي الواقعة شمال غربي العاصمة مقديشو جنوب البلاد، من دون الإفادة عن وقوع إصابات، فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجيرات الانتحارية التي استهدف القاعدة.

كما أفادت "رويترز" باستهداف موكب عسكري إيطالي اليوم الاثنين في الصومال، دون أن تشير إلى وقوع إصابات، فيما قالت وزارة الدفاع الإيطالية إنها تحقق في الحادث.

المصدر: "رويترز"