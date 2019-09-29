 
مباشر

ظريف للسعودية: "الأمن لا يشترى"

أخبار العالم العربي

ظريف للسعودية:
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgub

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للسعودية، أن "الأمن لا يشترى"، وشدد على أن إنهاء الحرب في اليمن، سيؤدي إلى الحد من مستوى التوتر الإقليمي.

واتهم ظريف في مقابلة أجرتها معه وكالة "إرنا" على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة السعودية، بإثارة التوتر في المنطقة.

وقال: "يتصورون أنه مثلما اشتروا كل شيء حتى الآن بالمال، كالسلاح والصداقة والدعم، بإمكانهم كذلك شراء الأمن بالمال". ودعا الوزير الإيراني السعوديين للتخلي عن هذا "الوهم وتركه جانبا".

إقرأ المزيد
أردوغان: إلقاء اللوم على إيران في هجوم
أردوغان: إلقاء اللوم على إيران في هجوم "أرامكو" أمر غير صائب

وأضاف أن "السعودية تثير التوتر لتمهيد الطريق أمام الأجانب للقدوم إلى المنطقة" في إشارة إلى التعزيزات العسكرية الأمريكية الأخيرة، مشددا على أن الحل "واضح جدا وهو إنهاء حرب اليمن".

وتابع الوزير الإيراني قائلا "سينتهي التوتر في المنطقة وسيتوقف تدهور سمعة السعودية أكثر مما حصل لغاية الآن".

المصدر: أ ف ب

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف نقلوا قصرا تاريخيا برمته عبر البحر؟