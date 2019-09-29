ظريف للسعودية: "الأمن لا يشترى"

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للسعودية، أن "الأمن لا يشترى"، وشدد على أن إنهاء الحرب في اليمن، سيؤدي إلى الحد من مستوى التوتر الإقليمي.

واتهم ظريف في مقابلة أجرتها معه وكالة "إرنا" على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة السعودية، بإثارة التوتر في المنطقة.

وقال: "يتصورون أنه مثلما اشتروا كل شيء حتى الآن بالمال، كالسلاح والصداقة والدعم، بإمكانهم كذلك شراء الأمن بالمال". ودعا الوزير الإيراني السعوديين للتخلي عن هذا "الوهم وتركه جانبا".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "السعودية تثير التوتر لتمهيد الطريق أمام الأجانب للقدوم إلى المنطقة" في إشارة إلى التعزيزات العسكرية الأمريكية الأخيرة، مشددا على أن الحل "واضح جدا وهو إنهاء حرب اليمن".

وتابع الوزير الإيراني قائلا "سينتهي التوتر في المنطقة وسيتوقف تدهور سمعة السعودية أكثر مما حصل لغاية الآن".

المصدر: أ ف ب