فرق الإطفاء تتعامل مع حريق ضخم بمحطة قطار الحرمين بجدة

باشر رجال الإطفاء في إخماد حريق اندلع اليوم على سطح أحد مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمدينة جدة السعودية.

وأدى الحريق إلى إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إخلاء صالات المحطة من الموظفين والركاب، حيث ذكر موقع "سبق" أن الجهات المختصة استعانت بالطيران العمودي في عمليات الإطفاء.

عاجل - حريق في سقف محطة #قطار_الحرمين بجدة pic.twitter.com/TRuihs2mWS — صحيفة مكة (@makkahnews1) September 29, 2019

حريق كبير في محطة قطار الحرمين بالسليمانية بجوار الجامعة .. اللهم سلم اللهم سلم pic.twitter.com/rqc8ORJOhL — ناصر الأسود (@NaserAlaswad) September 29, 2019

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن شهود عيان أن الحريق بدأ عند صلاة الظهر في الطابق الرابع من المحطة، وما زالت الجهود مستمرة للسيطرة عليه.

المصدر: صحف سعودية