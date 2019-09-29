من هو ممدوح بن مشعل المتهم بقتل حارس الملك السعودي؟

أكد المتحدث باسم شرطة مكة اليوم، أن قاتل "حارس الملوك" عبد العزيز الفغم، هو صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، الذي أطلق النار عليه خلال زيارة منزل صديق مشترك بجدة.

وتردد على كل شفة ولسان في السعودية منذ شيوع خبر مقتل حارس الملك سلمان فجر اليوم سؤال صعب: من هو قاتل عبد العزيز الفغم حارس الملك؟

هذا السؤال ما زال يتردد اليوم الأحد على الرغم من إعلان المملكة اسم المشتبه به بقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي عبد العزيز الفغم.

وعقب ذلك، تداول العديد من رواد "تويتر" صورة قالوا إنها لـ"قاتل الفغم"، مشيرين إلى أنه "ابن عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل آل علي، وعمته الأميرة مشاعل بنت ممدوح آل علي، طليقة الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأخ الشقيق للملك سلمان، إلا أن أحدا لم يجزم بصحة هذه المعلومات الواردة على منصات "السوشيال ميديا".

وتداولت حسابات بمواقع التواصل معلومات عن القاتل وصورة له، حيث كتب حساب باسم خالد بن محمد "هذا هو قاتل اللواء الفغم ممدوح مشعل ممدوح آل علي".

ولفت مغردون بتويتر إلى أن آل علي عائلة معروفة من بطون شمر كانوا يحكمون حائل قبل حكم بن رشيد.

المصدر: RT