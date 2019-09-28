انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء من قناة مائية في سوهاج بمصر

تمكن فريق الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في مصر، من انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء غرقوا بقناة الفاروقية المائية في قرية البلابيش، جنوب شرقي المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن الجثامين الثلاثة نقلت إلى مشرحة مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بغرق الأشقاء "محمد 8 سنوات، وشقيقه علي 12 سنة وشقيقتهم حبيبه 4 سنوات"، في قناة الفاروقية المائية.

وأكد التقرير الطبي عقب إجراء الكشف للجثامين الثلاثة، أن سبب وفاة الأطفال الثلاثة الغرق اختناقا أو ما يعرف بـ"إسفكسيا الغرق".

المصدر: اليوم السابع