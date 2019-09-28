سلطات مطار القاهرة تضبط 31 كيلوغراما من القات
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، تمكنها بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط أكثر من 31 كيلوغراما من مخدر "القات" داخل طرود بريدية بالمطار.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، "احتواء 3 طرود بريدية على كمية من المواد المخدرة مخبئة بداخلها قادمة من إحدى الدول الأجنبية مرورا بميناء القاهرة الجوي بنظام الترانزيت إلى إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد".
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية جرى تفتيش الطرود المشار إليها، وعثر بداخلها على كمية من مخدر القات، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الأهرام
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