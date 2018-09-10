مصر تحبط إدخال الكوكايين إلى البلاد.. وتتلف كمية كبيرة من التبغ والخمور

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من إحباط تهريب 2,600 كيلوغرام من مخدر الكوكايين إلى داخل البلاد.

ونجحت الشرطة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية حال قيامهما بإنهاء إجراءات دخولهما للبلاد وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الكوكايين وزنها 2,600 كيلوغرام مخبأة داخل مستودع سري بإحدى الحقائب.

ولدى مواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها إلى داخل البلاد.

إقرأ المزيد

وفي السياق ذاته، أتلفت إدارة الوديعة بمطار القاهرة، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الأمن الغذائي بالمطار، كميات كبيرة من الخمور والسجائر غير صالحة للاستخدام.

وقالت مصادر بالمطار، إن الكميات المتلفة تجاوزت مدة الحجز القانونية المقررة داخل مخازن الجمارك بمطار القاهرة، وأصبحت غير صالحة للاستخدام، لذلك تقرر إتلافها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية