 
مباشر

مصر تحبط إدخال الكوكايين إلى البلاد.. وتتلف كمية كبيرة من التبغ والخمور

أخبار العالم العربي

مصر تحبط إدخال الكوكايين إلى البلاد.. وتتلف كمية كبيرة من التبغ والخمور
Reuters Amr Abdallah Dalsh
مطار القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kro4

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من إحباط تهريب 2,600 كيلوغرام من مخدر الكوكايين إلى داخل البلاد.

ونجحت الشرطة بالتنسيق مع  الجهات المعنية من ضبط شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية حال قيامهما بإنهاء إجراءات دخولهما للبلاد وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الكوكايين وزنها 2,600 كيلوغرام مخبأة داخل مستودع سري بإحدى الحقائب.

ولدى مواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها إلى داخل البلاد.

إقرأ المزيد
الكشف في مطار القاهرة عن طردين متفجرين في طريقهما إلى الولايات المتحدة

وفي السياق ذاته، أتلفت إدارة الوديعة بمطار القاهرة، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الأمن الغذائي بالمطار، كميات كبيرة من الخمور والسجائر غير صالحة للاستخدام.

وقالت مصادر بالمطار، إن الكميات المتلفة تجاوزت مدة الحجز القانونية المقررة داخل مخازن الجمارك بمطار القاهرة، وأصبحت غير صالحة للاستخدام، لذلك تقرر إتلافها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا