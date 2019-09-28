الحوثيون يعلنون أسر المئات من قوات التحالف بينهم سعوديون خلال عملية "نصر من الله"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أسر عدد من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "العملية تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان واستمرت لمدة أشهر عدة".

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وأضاف، أن "العملية أسفرت عن سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو وفصيل كامل من الجيش السعودي، واغتنام مئات الآليات والمدرعات العسكرية".

وأكد سريع على أنه "وبموجب توجيهات القيادة، جرى التعامل مع كافة الأسرى وفق مبادئ الدين، والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة.. وأن قواتنا قامت وبعد استسلام الآلاف من قوات العدو، بتأمين الأسرى من غارات العدو التي حاولت استهدافهم".

وتابع سريع، أنه "وبعد مرور 72 ساعة على بدء العملية، تمكنت قواتنا من استدراج ومحاصرة الآلاف من قوات العدو بالإضافة إلى فصيل سعودي، وتحرير المئات من الكيلومترات في محور نجران".

وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى، متعهدا بالكشف عن تفاصيل عملية "نصر من الله" بكافة مراحلها خلال الأيام القادمة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من التحالف العربي لحد الآن.

المصدر: RT + قناة المسيرة