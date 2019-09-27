السعودية تضبط 4 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت السلطات الأمنية في السعودية عن ضبط ما يقارب الأربعة ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في حملة ميدانية يومي الأربعاء والخميس شملت كافة المناطق في المملكة.

ومن بين هؤلاء أكثر من 3 ملايين مخالف لنظام الإقامة، و600 ألف مخالف لنظام العمل، وأكثر من 250 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

الإطاحة بـ (3907389) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.https://t.co/sBDrCPCq0apic.twitter.com/OVvyDcU9Mr — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) September 27, 2019

وأشار بيان للحملة إلى أن إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة حوالي 67 ألف شخص، 45 بالمئة منهم يمنيو الجنسية، و52 بالمئة يحملون الجنسية الإثيوبية، فيما شكلت الجنسيات الأخرى 3 بالمئة فقط،

وضبطت السلطات المعنية ما يقارب الـ3 آلاف شخص لدى محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأكد البيان أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين ضبطوا بلغ 4.5 ألف شخص.

وشددت الجهات الأمنية في السعودية أنه جرى إيقاع العقوبات الفورية بحق أكثر من 500 ألف مخالف، وإحالة 500 ألف آخرين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وجرى ترحيل نحو مليون شخص من المخالفين، فيما تتم تسوية أوضاع المخالفين الآخرين.

المصدر: سبق