بغداد ترد على تهديدات طهران بضرب القوات الأمريكية في العراق

ردت بغداد على تصريحات السفير الإيراني لديها والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق حال تعرضت للاعتداء.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي اليوم الجمعة رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعيّن.

وقال لـRT: "العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا، وأكدنا أن الأراضي العراقية خط أحمر".

وأضاف أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه".

المصدر: RT