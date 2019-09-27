 
مباشر
عاجل
الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب

بغداد ترد على تهديدات طهران بضرب القوات الأمريكية في العراق

أخبار العالم العربي

بغداد ترد على تهديدات طهران بضرب القوات الأمريكية في العراق
Reuters mel
مدخل وزارة الدفاع العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgi4

ردت بغداد على تصريحات السفير الإيراني لديها والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق حال تعرضت للاعتداء.

إقرأ المزيد
سفير إيران لدى بغداد: سنستهدف القوات الأمريكية في العراق في حال تعرضنا لأي اعتداء
سفير إيران لدى بغداد: سنستهدف القوات الأمريكية في العراق في حال تعرضنا لأي اعتداء

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي اليوم الجمعة رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعيّن.

وقال لـRT: "العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا، وأكدنا أن الأراضي العراقية خط أحمر".

وأضاف أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟