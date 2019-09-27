 
مباشر
عاجل
الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب

سفير إيران لدى بغداد: سنستهدف القوات الأمريكية في العراق في حال تعرضنا لأي اعتداء

أخبار العالم العربي

سفير إيران لدى بغداد: سنستهدف القوات الأمريكية في العراق في حال تعرضنا لأي اعتداء
Reuters Carlos Barria
مشهد عام لمدينة بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mghf

قال السفير الإيراني لدى بغداد، اليوم الجمعة، إن إيران ستستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضنها لأي اعتداء.

إقرأ المزيد
مصدر لـRT: رئيس العراق اقترح استضافة مؤتمر لخفض التوتر بين واشنطن وطهران
مصدر لـRT: رئيس العراق اقترح استضافة مؤتمر لخفض التوتر بين واشنطن وطهران

وكشف مصدر سياسي عراقي، أمس الخميس، عن تحركات أجراها الرئيس العراقي برهم صالح على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المصدر لـRT  إن "صالح طرح فكرة المؤتمر على رؤساء دول عربية وأوروبية وعلى الولايات المتحدة أيضا، بالإضافة إلى السعودية"، مبينا أن "المقترح ينص على عقد مؤتمر في بغداد لخفض التوتر في المنطقة".

وأضاف أن "الرئيس العراقي ينتظر الردود من الدول المعنية حول المقترح، علما أن دولا في الاتحاد الأوربي وافقت على ذلك".

وكان صالح قد أعرب في كلمة له أمام الحمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلق بلاده من التطورات والتصعيد في منطقة الخليج، عقب استهداف منشآت "أرامكو"، مؤكدا أن العراق لن يكون جزءا من محور ضد آخر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟