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مصر.. تخفيف الحكم على "خلية إمبابة" من الإعدام للمؤبد

أخبار العالم العربي

مصر.. تخفيف الحكم على
Reuters
محكمة مصرية
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قضت محكمة النقض المصرية، في حكم نهائي، بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات ضد 8 متهمين إلى السجن المؤبد.

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وقامت المحكمة بتأييد عقوبة المؤبد المقضي بها بحق 4 آخرين، بعدما رفضت طعنهم، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة" والتي تعود وقائعها للفترة ما بين عام 2013 وحتى مارس 2015.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت في مارس 2018، حضوريا وغيابيا بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

المصدر: وكالات

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