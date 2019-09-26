نفى وزير الداخلية الأردني ومدير الاستخبارات الأسبق الفريق ركن المتقاعد نذير أحمد الرشيد، أن يكون الملك الراحل حسين قد طلب دعما جويا إسرائيليا في أحداث أيلول الأسود عام 1970.

وقالت وكالة أنباء "عمون" إن الرشيد وصف ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" من أن "الملك حسين طلب من الحكومة الإسرائيلية مساعدة جوية لدعم قواته التي كانت تقاتل القوات السورية التي دخلت البلاد لتغيير النظام تحت علم جيش التحرير الفلسطيني"، بأنه باطل وغير صحيح ومصطنع.

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية الأردني الأسبق تأكيده أن "الوثائق البريطانية التي تم الاستناد إليها خالية تماما من ذلك الخبر".

وفند المسؤول الأردني السابق ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، وأضاف: "أقول وأنا واثق مما أقول أن نطلب من السيد الذي نشر ذلك الخبر أن يصرح عن مصدره وعنوانه بالتفصيل حتى نطلع عليه ويتم اعتماده وإلا اعتبر تلفيقا للإساءة".

وتابع: "أقول أيضا إن الإنذار الأمريكي للحكومة السورية في ذلك الوقت كان حاسما وصريحا بضرورة الانسحاب الفوري لكل القوات السورية التي دخلت الأراضي الأردنية، ووصلها الإنذار عن طريق حلفائها في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي وكذلك عن طريق المرحوم جمال عبد الناصر".

المصدر: عمون