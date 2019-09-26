ماذا سيقول محمد بن سلمان يوم الأحد عن خاشقجي وعن إيران؟

يظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على شاشة قناة CBS يوم الأحد القادم في مقابلة هي الأولى منذ عام.

إقرأ المزيد

وسيتحدث بن سلمان حول عدد من القضايا الهامة في برنامج "60 دقيقة" الذي يصنف ضمن أفضل 10 برامج.

وأجرت المقابلة معه الإعلامية نورا أودونيل يوم الثلاثاء في مدينة جدة، وسيتم عرضها الأحد 29 سبتمبر في أول عرض للموسم 52 من برنامج "60 دقيقة".

وتأتي هذه المقابلة في وقت وصلت فيه التوترات في المنطقة إلى نقطة الغليان نتيجة الهجوم الذي تعرضت له منشأتان نفطيتان في شرق السعودية، ما أدى إلى تقليص إنتاج الرياض من النفط إلى النصف، فيما وجهت السعودية أصابع الاتهام إلى طهران وهددت بالرد في الوقت المناسب.

وتجمع الآراء على أن هذه المقابلة في برنامج "60 دقيقة" ستكون مختلفة عن الأولى، وذلك نتيجة حادثة مقتل خاشقجي التي جرت في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، والجدل الكبير حول المسؤولين عنها، ناهيك عن فظاعة ملابساتها، فماذا سيقول ولي العهد السعودي عنها؟ والأهم ما سيقوله عن الهجوم الأخير الذي تعرضت له بلاده والخيارات التي سيفضلها في التعامل مع إيران.

المصدر: RT