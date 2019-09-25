بن سلمان يبحث مع أسبر ترتيبات إرسال قوات أمريكية إلى السعودية على خلفية هجوم أرامكو

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن هجوم أرامكو يعد "تصعيدا خطيرا تجاه العالم بأسره".

وأكد بن سلمان خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن "الاعتداء على السعودية يتطلب وقفة حازمة حفظا للسلم والأمن الدوليين".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "تطرق وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن "سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها"، وجدد شكره للمملكة على "انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية".

المصدر: واس