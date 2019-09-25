تونس.. تأجيل النظر في طلب الإفراج عن المرشح المعتقل نبيل القروي

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في طلب الإفراج عن المترشح للرئاسيات في الدور الثاني، نبيل القروي، إلى غاية يوم الاثنين القادم.

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وجاء قرار تأجيل النظر في الإفراج عن القروي الذي يرأس حزب "قلب تونس" لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.

وكانت هيئة الدفاع عن نبيل القروي تقدمت في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها.

وقرر القضاء التونسي توقيف القروي قبل عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفية تهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية في العام 2017.

يذكر أن تونس شهدت يوم 15 سبتمبر الحالي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز أستاذ القانون والسياسي المستقل، قيس سعيّد، ورجل الأعمال المعتقل، نبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالات