الرئيس العراقي: العراق لن يكون جزءا من محور ضد آخر

أعرب الرئيس العراقي، برهم صالح، عن قلق بلاده من التطورات والتصعيد في منطقة الخليج، عقب استهداف منشآت "أرامكو"، مؤكدا أن العراق لن يكون جزءا من محور ضد آخر.

إقرأ المزيد

وقال إن استهداف أمن الخليج والسعودية تطور خطير، داعيا في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى المساعدة بجدية في تدارك هذا التصعيد لما له من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف صالح: "لسنا بحاجة إلى حرب جديدة في المنطقة، وخصوصا أن الحرب الأخيرة في المنطقة ضد الإرهاب لم تستكمل بصورة كاملة، وموقفنا ثابت بضرورة إحلال لغة الحوار محل لغة التصعيد".

وتابع صالح "لا نريد لبلدنا أن يكون طرفا في الصراع الإقليمي والدولي، ولا طرفا لتسوية الحسابات الإقليمية الدولية، ولن يكون العراق جزءا من محور ضد آخر، كفى حروبا، لا نريد حروبا جديدة"، مؤكدا: "نتوقع من جيراننا والمجتمع الدولي في المنطقة عدم تحميل العراق تبعات نزاعاتهم".

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسات دورتها الـ74 في نيويورك، وتستمر حتى الـ 30 من سبتمبر الجاري.



المصدر: RT