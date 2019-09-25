مقتل 12 مسلحا خلال عمليات أمنية في العراق

أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل 12 مسلحا، بينهم عناصر لتنظيم "داعش"، خلال عمليات تفتيش شنتها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

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وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، بأن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وحشد البونمر، فتشت مناطق شمال الأنبار وغرب صلاح الدين، وأثناء التفتيش اشتبكت مع عناصر إرهابية كانوا داخل أحد الأوكار في منطقة أم الطوس".

وأضاف البيان أن "القوة الأمنية تمكنت من قتل 7 عناصر من "داعش"، وحرق 3 سيارات لهم محملة بالأعتدة والمتفجرات"، مشيرا إلى أن "طيران الجيش لاحق 3 إرهابيين حاولوا الهروب وقد تمكن من قتلهم، فيما وجه طيران التحالف الدولي ضربات دقيقة للهدف، أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين وتدميره بالكامل".

وكانت السلطات العراقية، أعلنت اليوم إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش"، جنوبي الموصل، ما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم الإرهابي واعتقال اثنين آخرين.

المصدر: "سبوتنيك"