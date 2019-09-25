 
مباشر

إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل

أخبار العالم العربي

إحباط عملية تسلل لـ
Reuters ALAA AL-MARJANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg5r

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش"، جنوبي الموصل، ما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم الإرهابي واعتقال اثنين آخرين.

إقرأ المزيد
موسكو: انتقال الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق يصبح أكثر وضوحا
موسكو: انتقال الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق يصبح أكثر وضوحا

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان، إنها " تمكنت من خلال عملية استخبارية نوعية، شملت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16، وبالاشتراك مع استخبارات اللواء 75 (قيادة عمليات نينوى)، من إحباط عملية تسلل قامت بها مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل".

وأضافت المديرية، أنه "تم نصب كمين لعناصر التنظيم، حيث قتل اثنان منهم، وتم إلقاء القبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها">

المصدر: "السومرية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كررها عدة مرات.. ما سر مديح ترامب للرئيس المصري؟