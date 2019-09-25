إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبي الموصل

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش"، جنوبي الموصل، ما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم الإرهابي واعتقال اثنين آخرين.

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وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان، إنها " تمكنت من خلال عملية استخبارية نوعية، شملت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16، وبالاشتراك مع استخبارات اللواء 75 (قيادة عمليات نينوى)، من إحباط عملية تسلل قامت بها مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل".

وأضافت المديرية، أنه "تم نصب كمين لعناصر التنظيم، حيث قتل اثنان منهم، وتم إلقاء القبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها">

المصدر: "السومرية"