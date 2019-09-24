الأسد: هناك محاولات لتعقيد الملفات

أطلع وفد إيراني الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، على تفاصيل لقاء القمة الثلاثي الذي ضم قادة كل من إيران وروسيا وتركيا قبل أيام.

واطلع الأسد على ما تم بحثه خلال القمة فيما يتعلق بوضع إدلب والجزيرة السورية ولجنة مناقشة الدستور.

وناقش الأسد مع الوفد الإيراني برئاسة، علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، بعض الأفكار التي يمكن البناء عليها لعقد مؤتمرات خاصة بموضوع اللاجئين السوريين، خلال الفترة المقبلة.

الرئيس #الأسد يستقبل علي أصغر #خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له.. pic.twitter.com/p8mNmi0PCr — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 24 сентября 2019 г.

وأكد الرئيس السوري أهمية استمرار وتعزيز التنسيق البناء بين كل من سوريا وإيران وروسيا، في مختلف القضايا التي تخص الشأن السوري والمنطقة.

وقال الأسد إن الولايات المتحدة والغرب عموما، فقدوا أملهم بتحقيق أهدافهم التي خططوا لها سابقا وما يحدث الآن، هو لعبة استنزاف للموارد وهذه هي السياسة نفسها التي يتبعونها مع إيران حاليا في موضوع الاتفاق النووي.

وأشار إلى أنه "مع كل نجاح سياسي وعسكري، ستكون هناك محاولات لتعقيد الملفات، وليس الملف السوري فقط، ولكن في الوقت نفسه فنحن نزداد قوة وكفاءة."

من جانبه، أكد خاجي أن التنسيق والتشاور مع القيادة السورية مستمر، وسيتطور خلال الفترة المقبلة.

المصدر: سانا